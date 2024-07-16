Вашингтон, 16 июля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США проведёт переговоры с Россией для завершения украинского конфликта. Об этом заявил Fox News сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

По заверениям Вэнса, Трамп отправится на переговоры с Москвой и Киевом, чтобы быстро завершить проблему, США надо «фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай».

Активное участие Трама в переговорах позволит избежать риска эскалации и ядерной войны, добавил сенатор, успокоив, что новая американская администрация будет лучше для всех.

Как сообщало ИА Регнум, миллиардер Илон Маск поддержал назначение сенатора 39-летнего Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Предприниматель назвал это решение удачным, одобрив предложенный Трампом выбор.

Республиканская партия 15 июля официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.