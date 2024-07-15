Днепропетровск, Украина, 16 июля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. На Украине ночью 16 июля взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в пригороде Днепропетровска. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Подробности прогремевших в пригороде Днепропетровска взрывов не сообщаются. Местные власти инцидент не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.

Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил 15 июля в своём Telegram-канале глава местной областной администрации Сергей Лысак.

Днём ранее, 14 июля, пресс-служба Минобороны России информировала, что расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России уничтожил немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T и обслуживавший его личный состав ВСУ в Днепропетровской области.