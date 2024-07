Вашингтон, 16 июля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня. Такой вывод учёных-исследователей опубликовал американский журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Горького

По заключению специалистов, изменение климата в настоящее время беспрецедентно — таяние ледников и полярных ледяных щитов привело к повышению уровня моря.

«Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли, и продолжительность дня (LOD) с 1900 года увеличилась на чуть больше одной миллисекунды», — пояснили учёные международной группы.

На данный момент день на Земле длится около 86,4 тыс. секунд. Продолжительность дня немного увеличилась, в основном из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.

При увеличении выбросов парниковых газов увеличение дня может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.

Как сообщало ИА Регнум, жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в текущем году июнь был одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений. Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо, связанного с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающего заметное влияние на климат.

Увеличение повторяемости волн тепла — это одно из последствий потепления климата. Самая жаркая погода в России бывает в последние дни июля и в начале августа, добавил Вильфанд.