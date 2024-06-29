Москва, 29 июня, 2024, 08:44 — ИА Регнум. В текущем году июнь может стать одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений. Об этом 29 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ROUELLE UMALI/Global Look Press

Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо. Метеоролог отметил, что явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия ещё долго будут влиять на глобальные температуры на Земле.

Он напомнил, что феномен Эль-Ниньо начался в мае 2023 года и продлился до апреля 2024 года. При этом, по словам Вильфанда, последствия явления оказались сильными.

«Температура Тихого и Атлантического океанов во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдений», ― процитировала «Газета.Ru» синоптика.

Однако сейчас, по его словам, тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушарий.

Как сообщало ИА Регнум, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что лето в текущем году будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Специалист отметил, что территория страны очень большая и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.

При этом эксперт подчеркнул, что нельзя на несколько месяцев вперёд спрогнозировать, в каких регионах страны влияние Эль-Ниньо будет ощущаться в большей степени, а в какой — в меньшей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 19 марта сообщил, что температура на планете держится на рекордном уровне девять месяцев подряд. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.

Вильфанд пояснил, что подобное превышение температурной нормы на планете наблюдается впервые в истории. При этом отметил, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не нужно.

В феврале Вильфанд заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля. По его словам, во второй половине текущего года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо. В этом случае температура на планете будет ниже нормы.

Действие Эль-Ниньо заметили летом 2023 года. Национальные центры экологического прогнозирования США в июле сообщили, что средняя температура на планете побила рекорды, известные за всю историю метеонаблюдений.