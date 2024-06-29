Вильфанд рассказал о последствиях прекращающегося Эль-Ниньо
Вильфанд: последствия Эль-Ниньо продолжают влиять на глобальные температуры
Москва, 29 июня, 2024, 08:44 — ИА Регнум. В текущем году июнь может стать одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений. Об этом 29 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо. Метеоролог отметил, что явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия ещё долго будут влиять на глобальные температуры на Земле.
Он напомнил, что феномен Эль-Ниньо начался в мае 2023 года и продлился до апреля 2024 года. При этом, по словам Вильфанда, последствия явления оказались сильными.
«Температура Тихого и Атлантического океанов во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдений», ― процитировала «Газета.Ru» синоптика.
Однако сейчас, по его словам, тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушарий.
Как сообщало ИА Регнум, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что лето в текущем году будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Специалист отметил, что территория страны очень большая и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.
При этом эксперт подчеркнул, что нельзя на несколько месяцев вперёд спрогнозировать, в каких регионах страны влияние Эль-Ниньо будет ощущаться в большей степени, а в какой — в меньшей.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 19 марта сообщил, что температура на планете держится на рекордном уровне девять месяцев подряд. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.
Вильфанд пояснил, что подобное превышение температурной нормы на планете наблюдается впервые в истории. При этом отметил, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не нужно.
В феврале Вильфанд заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля. По его словам, во второй половине текущего года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо. В этом случае температура на планете будет ниже нормы.
Действие Эль-Ниньо заметили летом 2023 года. Национальные центры экологического прогнозирования США в июле сообщили, что средняя температура на планете побила рекорды, известные за всю историю метеонаблюдений.