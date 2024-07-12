Токио, 12 июля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Россия и Китай усилили двухстороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере, следует из ежегодного доклада минобороны Японии, который более известен под названием «Белая книга обороны».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Сотрудничество Китая и России, включая военное, усилилось», — отметили авторы документа, текст которого приводит телеканал NHK.

По утверждениям японского минобороны, РФ и КНР совершали совместные пролёты бомбардировщиков и проходы морских судов рядом с территорией Японии. Авторы доклада считают, что такая деятельность является демонстрацией силы против Токио.

Кроме того, отмечается, что подобные манёвры вызывают у Японии серьезную обеспокоенность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Япония собралась провести военные учения на острове Хоккайдо с 19 по 25 июля. К манёврам присоединятся Вооружённые силы Германии и Испании. МИД России выразил Токио решительный протест в связи с указанными намерениями Японии. Ведомство заявило, что подобная провокационная военная активность с участием стран, входящих в НАТО, не допустима.

3 июля генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси проинформировал, что Токио внимательно следит за встречей президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, которая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, по его словам, Япония также будет наблюдать за дальнейшим развитием российско-китайских отношений.