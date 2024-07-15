Воронеж, 16 июля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью ночью 16 июля подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В Telegram-канале он написал, что, по предварительной информации, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в области не объявлялся.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.

На Украине ночью 16 июля взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в пригороде Днепропетровска.