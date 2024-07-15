Днепропетровск, Украина, 15 июля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил 15 июля в своём Telegram-канале глава местной областной администрации Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он.

В Днепропетровской области 15 июля, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, пять раз объявлялась воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 14 июля, пресс-служба Минобороны России информировала, что расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России уничтожил немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T и обслуживавший его личный состав ВСУ в Днепропетровской области.

12 июля глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о поражении инфраструктуры в Никополе. Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения.