Москва, 14 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России уничтожил немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и обслуживавший его личный состав ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что операторы беспилотников выявили боевые машины ЗРК противника на подготовленной огневой позиции в районе населённого пункта Волосское Днепропетровской области.

«Расчёты ОТРК «Искандер» нанесли сокрушительный удар по выявленной цели. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживающего боевые машины комплекса», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, 13 июля расчёт «Искандера» нанёс удар по железнодорожному эшелону ВСУ в селе Буды Харьковской области, уничтожив 20 единиц техники. Для атаки применили две ракеты. Нанесение удара контролировали с помощью беспилотника «Орлан-10».

7 июля Министерство обороны сообщило, что российские бойцы с помощью комплекса «Искандер» уничтожили две переданные ВСУ пусковые установки ЗРК Patriot на территории Одесской области, а также радиолокационную станцию «Жираф».