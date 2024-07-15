Помощник Трампа отметил «хорошие элементы» в мирном плане Китая по Украине
Нью-Йорк, США, 15 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. План Китая по урегулированию конфликта на Украине содержит хорошие элементы, заявил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел, слова которого приводит агентство Bloomberg.
«Я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нём есть довольно хорошие элементы», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, 8 июля премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где провёл встречу с Си Цзиньпином. Глава венгерского правительства высоко оценил мирную инициативу Пекина по разрешению конфликта на Украине и назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования кризиса.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, отмечая, что такой диалог должен быть основан на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.
В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.