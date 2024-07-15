Нью-Йорк, США, 15 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. План Китая по урегулированию конфликта на Украине содержит хорошие элементы, заявил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Олег Елков/ТАСС

«Я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нём есть довольно хорошие элементы», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где провёл встречу с Си Цзиньпином. Глава венгерского правительства высоко оценил мирную инициативу Пекина по разрешению конфликта на Украине и назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования кризиса.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, отмечая, что такой диалог должен быть основан на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.