Рига, 15 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск, сообщил 15 июля портал Delfi.

Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press Андрей Мамыкин

По этим данным, в июне отдел международного сотрудничества генеральной прокуратуры Латвии выдал ордер на арест Мамыкина и на основании этого решения власти страны сделали соответствующий запрос в международные правоохранительные системы.

Мамыкин живёт в России, а генпрокуратура Латвии открыла дело в его отношении после того, как бывший депутат в эфире российского телевидения поддержал проведение специальной военной операции на Украине, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в июне Интерпол отказал в розыске бывшего польского судьи Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Белоруссии на фоне преследований в своей стране. Действия Шмидта попадают под статью о шпионаже, в связи с этим обработка данных по каналам Интерпола недопустима, пояснила пресс-служба главной комендатуры полиции Польши.

МВД России 13 февраля объявило в розыск ряд руководителей прибалтийских стран. В их число попала и глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере, объявившая, что власти республики приравняют голосование на весенних выборах президента России к поддержке СВО, что в стране уголовно наказуемо.

В марте МИД РФ сообщил, что около 350 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе министры и депутаты, враждебно настроенные по отношению к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в РФ. Руководители стран Прибалтики активно лоббируют введение антироссийских санкций, проводят враждебную Москве политику, устраивают гонения на русскоязычных граждан, сносят памятники советским воинам-освободителям, переписывают историю, героизируют нацизм, а также направляют киевскому режиму оружие, отметил МИД.