Москва, 12 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Около 350 граждан прибалтийских стран, враждебно настроенных к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба российского МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что речь идёт об ответных мерах в отношении лиц, причастных к злодеяниям против России. Новые имена могут появиться в списке в любой момент.

Литва, Латвия и Эстония, отметили в ведомстве, активно лоббируют введение антироссийских санкций и проводят враждебную Москве политику. Кроме того, государства Прибалтики вмешиваются во внутренние дела России, их власти устраивают гонения на русскоязычное население. В этих странах сносят памятники советским воинам-освободителям, переписывают историю, героизируют нацизм, а также направляют в помощь киевскому режиму вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД попросили россиян воздержаться от поездок в прибалтийские страны. В ведомстве отметили, что Литва, Латвия и Эстония прочно закрепили за собой статус крайне враждебных стран по отношению к России.

В частности, в феврале глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на предстоящих выборах президента России будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что, в свою очередь, уголовно наказуемо в республике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти угрозы проявлением «латвийской диктатуры».