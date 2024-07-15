Новая Каховка, Херсонская область, 15 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница, сообщила местная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё один мирный житель получил ранения.

«Сегодня, 15 июля, около 14:00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки. В результате обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получил мирный житель 1972 года рождения. Пострадавший был доставлен в Каховскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Новая Таволжанка пострадали три человека. Двоих пострадавших с осколочными ранениями и одного с ранением грудной клетки направили в областную клиническую больницу. Кроме того, при обстреле получили повреждения три частных дома, один из которых был полностью разрушен.

В тот же день ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из реактивных систем залпового огня. Ранения получили трое взрослых, а также девятимесячный ребёнок.

11 июля ВСУ подвергли сильному обстрелу жилые кварталы Новой Каховки, применив миномёты и беспилотники. Удары наносились прицельно по жилым кварталам, подчёркивал глава региона Владимир Сальдо. Тем самым ВСУ совершили очередное военное преступление, добавил он.