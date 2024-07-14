Белгородская область, 14 июля, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате обстрела Вооружёнными силами Украины села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа… В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков проинформировал, что двоих пострадавших с осколочными ранениями и одного с ранением грудной клетки направили в областную клиническую больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, по предварительной информации, при обстреле повреждения получили три частных дома, один из которых оказался полностью разрушен, и два легковых автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли посёлок Октябрьский из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок. Вячеслав Гладков добавил, что бригада скорой помощи доставила ребёнка в детскую областную клиническую больницу. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Вечером 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат. По информации Министерства обороны России, воздушную цель нейтрализовали около 23:05 мск.