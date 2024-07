Москва, 15 июля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Специалисты маркетплейса Ozon и компании F. A. C. C. T. в первом полугодии 2024 года заблокировали 9341 скам-ресурсов и 3 621 фишинговых сайтов, которые пытались использовать бренд Ozon в мошеннических целях, сообщила пресс-служба F. A. C. C. T. 15 июля.

За указанный срок было заблокировано почти в 19 раз больше мошеннических ресурсов, чем за аналогичный период 2023 года, сказано в сообщении. Пресс-служба также рассказала о некоторых вариантах действий злоумышленников.

«Пользователю предлагается прокрутить Колесо Фортуны. На третьей попытке гарантирован денежный приз, но чтобы его получить, необходимо оплатить «комиссию» по реквизитам злоумышленников, что приводит к потере денег», — сказано в сообщении.

В минувшем году было заблокировано почти 16 000 фишинговых сайтов, которые выдавали себя за страницы авторизации, покупки товаров или возврата денежных средств либо порталы оплаты комиссии для получения приза в розыгрыше, отметила также пресс-служба.

«Мошенники связываются с клиентами под предлогом предоставления персональной скидки или решения проблемы с заказом. Затем скамеры генерируют фишинговые ссылки, на которых для оплаты требуется ввести данные банковской карты. После оплаты существует риск полного списания средств с карты», — отмечается в сообщении.

Эксперты напомнили, что не следует переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте. Совершать покупки безопаснее через официальное приложение, отмечается в сообщении. Не следует передавать незнакомым людям свои персональные данные, а в случае подозрений в попытках мошенничества лучше связаться со службой поддержки той или иной компании, добавили представители F. A. C. C. T.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 июля «Известия» сообщили, что в России заметно возросло число телефонных звонков, которые совершают мошенники от лица представителей коммунальных служб. Злоумышленники стали использовать в качестве предлогов поверку электросчётчиков, перерасчёт коммунальных платежей, а также скидки на жилищно-коммунальные услуги в связи с юбилеями.

Также в июле сообщалось о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов и заявляют о якобы произошедшем сбое в системе, выманивая в процессе разговора доступ к личному кабинету абонента оператора.