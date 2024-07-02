Москва, 2 июля, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую легенду для обмана доверчивых граждан — они представляются сотрудниками сотовых операторов и заявляют о якобы произошедшем сбое в системе. Подробности рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

Мошенникам нужно получить доступ к личным данным пользователей. Примерная картина обмана: человеку звонит «сотрудник оператора». Мошенник сообщает о якобы произошедшем сбое в системе.

Разговор может начаться с приветствия, потом звонящий скажет, что тариф пользователя был сброшен и больше недоступен. Мошенник также скажет, что пользователю был подключен новый тариф и назовёт его стоимость.

При этом, независимо от реакции жертвы, мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф и просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора.

Впоследствии мошенники могут взять на имя россиянина кредиты или микрозаймы, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.

Бийчук в разговоре с «РИА Новости» посоветовал для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через смс, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.

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Старший менеджер «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, что при правильной эксплуатации смартфона срок его службы может быть гораздо дольше двух лет, так как часто менять устройство достаточно затратно. По словам эксперта, для этого стоит использовать кейс из силикона, который поглощает удары, делать перерывы в использовании телефона и избегать резких температурных перепадов, а также поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение всего дня.