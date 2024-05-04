Москва, 4 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», которое произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом сообщили 4 мая на сайте МАК.

Следственный комитет РФ/РИА Новости

«Специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчёта на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США)», — сообщил Межгосударственный авиационный комитет.

В мае 2023 года комиссия подготовила проект окончательного отчёта по расследованию авиационного происшествия. В период с мая 2023 года по май 2024 года провели дополнительные мероприятия и отчёт дополнили. По данным на 4 мая, его рассмотрели все члены комиссии.

Окончательный отчёт опубликуют после получения позиций уполномоченных представителей BEA (Франция), BFU (Германия) и NTSB (США).

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, десять получили телесные повреждения различной степени тяжести. Удалось спастись 33 пассажирам и четырём членам экипажа.

По версии следствия, осуществивший жёсткую посадку командир лайнера SSJ100 Денис Евдокимов нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц. Своей вины Евдокимов не признал. Пилот, несмотря на неполадки, оценивал ситуацию как штатную.

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево составил 1,5 млрд рублей.

Президент Владимир Путин тогда поручил провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.