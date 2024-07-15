Вашингтон, 15 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден допустил грубые оговорки, выступая со специальным обращением к нации после покушения на бывшего главу государства Дональда Трампа, пишет 15 июля газета The Daily Mail.

TASS /Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool

Байден отметил, что в бывшего президента стреляли, а одного из американских граждан убили, когда он «воспользовался своей свободой и поддержал выбранного им кандидата». Глава государства заявил, что насилие недопустимо, какими бы сильными ни были убеждения людей. Он призвал американцев выражать свою политическую позицию возле избирательных урн.

При этом Байден назвал урну для голосования «урной для боя» (battle box вместо ballot box), а бывшего президента Трампа — «бывшим Трампом».

Свою речь Байден произнёс, находясь в Овальном кабинете. Это помещение редко используют для обращений, отмечает издание. Так Байден хотел придать своим словам больший вес и официальность.

Байден только дважды обращался к нации из Овального кабинета. В первый раз это произошло в июне 2023 года, когда был принят закон, предотвращающий федеральный дефолт. Второе обращение было записано в октябре в связи с боевыми действиями на Украине и Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга в Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, его увела охрана. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, начальник пожарной охраны Кори Комператоре, ещё два человека получили ранения.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.