Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Более 500 человек эвакуировали из зоны крупного лесного пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском. Об этом 14 июля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Как уточнил глава Новороссийска, эвакуировано более 500 человек из шести баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех заблаговременно вывезли в безопасные территории. Подготовлены 3 пункта временного размещения (ПВР) на 400 человек, задействован один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные отдыхающие предпочли уехать домой.

На месте ЧС по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева состоялось заседание оперативного штаба, которое провёл вице-губернатор Александр Нестеренко.

«Участие в нем приняли министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко», — уточняется в Telegram-канале оперштаба.

В ходе заседания приняты важные решения, в том числе по организации воды и питания для тех, кто борется с пожаром, определено количество техники для подвоза воды, необходимой для тушения пожара. Кроме того, организованы автобусы для эвакуации людей на случай осложнения ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара, проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Возгорание травы в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае произошло утром 14 июля. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, число эвакуированных с трёх баз отдыха в Краснодарском крае из-за пожара выросло до 296 человек, из них 64 ребёнка. Для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В результате пожара пострадал один человек, от госпитализации он отказался.