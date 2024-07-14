Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Возгорание леса и травы произошло в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, огонь распространился на площади 3 га. Об этом 14 июля сообщили в региональном главке МЧС России.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В 11:29 мск диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу город Новороссийск, хутор Дюрсо, к месту вызова направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место пожара сотрудники противопожарных служб установили, что пожар произошёл на площади 1 га.

Позднее в ведомстве уточнили, что в районе Абрау-Дюрсо произошло возгорание леса и травы, пламя распространилось на площади 3 га и перешло на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», из-за чего оттуда эвакуировали 200 человек, включая 40 детей.

В работах по ликвидации пожара принимают участие 40 человек и задействовано 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Краснодаре вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 90 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд.

Позднее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загоревшихся лесе и траве в селе Верхнесадовом, расположенном в Нахимовском районе города. По его словам, площадь пожара составила 4 га, сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение.