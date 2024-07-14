Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Открытое горение травы в районе базы отдыха Дюрсо в Краснодарском крае ликвидировали, сообщили 14 июля в пресс-службе краевого управления МЧС.

РИА Новости/Александр Кряжев

«В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено», — сообщили в ведомстве.

Ликвидация пожара в лесном массиве продолжается при участии 85 огнеборцев. К месту борьбы с огнём следует вертолёт Ка-32 МЧС РФ с водосливным устройством.

Ведомство уточнило, что сухая и жаркая погода осложняет борьбу с огнём. Тушение лесного массива идёт на десяти гектарах.

Как передавало ИА Регнум, в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо утром 14 июля вспыхнул лесной пожар. Как сообщили в МЧС, загорелась трава на хуторе Дюрсо. К моменту приезда пожарных огнём был охвачен один гектар лесного массива.

Затем пламя распространилось на площади три гектара и перешло на базу отдыха «Голубая лагуна». С территории базы эвакуировали 200 человек, в том числе 40 детей.