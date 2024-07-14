Новороссийск, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом 14 июля сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.

РИА Новости/РИА Новости

«На территории города-героя введён режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — написал он.

По словам главы Новороссийска, также уже готовы автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдых «Моряк и «Романтик», откуда, по предварительной информации, уже эвакуировали 130 детей.

Кравченко уточнил, что для тушения пожаров прибыло несколько пожарных расчётов из Анапы и пожарный вертолёт из Геленджика. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 22 га.

В работах по ликвидации пожаров принимают участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолёт, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июля крупное возгорание леса и травы произошло в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Площадь горения составила 3 га, и пламя перекинулось на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», из-за чего оттуда эвакуировали 200 человек.

Позднее в этот же день в пресс-службе ГУ МЧС По Краснодарскому краю сообщили о ликвидации открытого горения травы в районе базы отдыха Дюрсо. Отмечалось, что сухая и жаркая погода осложняет работы по тушению пожара.

В пресс-службе МЧС России позднее 14 июля рассказали, что площадь пожара в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо выросла до 20 га. Уточнялось, что к месту ликвидации возгорания дополнительно вылетел вертолёт Ми-8 ведомства.