Руза, Московская область, 14 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма в отношении школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне в Рузе, сообщили в подмосковном ГСУ СК.

Кадр из видео

«В Рузе, по информации СМИ, возбуждено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в социальных сетях выявили видео, на котором 13 июля девушка, демонстрируя явное неуважение к памятнику воинской славы, пожарила на Вечном огне сосиски. По информации ГУ МВД, нарушительницей оказалась 14-летняя школьница, которую опросили в присутствии законных представителей и поставили на учёт в органах внутренних дел.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и с УК РФ. Следователи начали устанавливать все обстоятельства и участников инцидента.

В региональной прокуратуре сообщили, что школьница совершила противоправные действия вместе с друзьями.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле женщина в День памяти и скорби попыталась прикурить сигарету от Вечного огня. На замечания прохожих нарушительница никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.

3 июня стало известно, что полиция задержала нетрезвого мужчину, который устроил дебош у памятника «Журавли» с Вечным огнём в Видном Московской области. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения. Его доставили в отделение. Мужчина признался, что выпил спиртного, а затем «играл цветами» в парке у мемориала.

29 мая суд арестовал жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.