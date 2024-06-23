Нижний Тагил, Свердловская область, 23 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле ищут женщину, которая в День памяти и скорби попыталась прикурить сигарету от Вечного огня, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Michael Kudryavtsev/Global Look Press

«Накануне, 22 июня, женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе Нижнего Тагила», — говорится в сообщении.

На замечания прохожих нарушительница никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня в Геленджике отправили под арест двух туристов из Свердловской области, заснувших пьяными у Вечного огня.

29 мая суд арестовал жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

3 мая мэр Биробиджана Максим Семёнов сообщил об осквернении мемориала «Вечный огонь» в парке Победы. Женщина прикурила от огня сигарету. Её действия сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители установили личность нарушительницы.

27 апреля Калининградский областной суд приговорил жительницу Ижевска и екатеринбуржца к лишению свободы за осквернение братской могилы в Калининграде. Они распивали алкоголь на мемориале и жгли цветы, возложенные в память о погибших.