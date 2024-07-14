Суджа, Курская область, 14 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинской армии на телевизионной вышке в городе Судже Суджанского района Курской области произошло возгорание. Об этом 14 июля сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка», — написал он.

Смирнов уточнил, что в результате этого нет пострадавших, добавив, что возгорание ликвидирует дежурный караул пожарной части.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 июля на нефтебазе в Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА произошёл пожар. По словам губернатора региона Василия Голубева, в результате этого никто не пострадал и не погиб.

Глава Ростовской области 13 июля сообщил о распространении пламени на нефтебазе в Цимлянском районе на 200 квадратных метров. Голубев уточнил, что в работах по ликвидации возгорания задействовали пожарный поезд.

Позднее в этот же день Голубев сообщил о полной ликвидации вспыхнувшего после атаки БПЛА на нефтебазе в Цимлянском районе возгорания. По его словам, это произошло в 10:19 мск.