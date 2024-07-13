Цимлянский район, Ростовская область, 13 июля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 13 июля после атаки украинского дрона пожар на нефтебазе в Ростовской области потушили, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«По состоянию на 10:19 [мск] пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — сообщил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, Голубев ранее написал в Telegram, что в Цимлянском районе загорелась нефтебаза. Он отметил, что это произошло после того, как регион атаковали украинские БПЛА.

Утром глава региона сообщил, что площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. По его данным, пострадавших не было. Пожару присвоили третий ранг сложности.