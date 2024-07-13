Цимлянский район, Ростовская область, 13 июля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника в ночь на 13 июля на нефтебазе в Ростовской области вспыхнул пожар. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Около 04:00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе», — написал он в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в результате этого, по предварительной информации, никто не пострадал и не погиб.

Голубев добавил, что пожару присвоили третий ранг сложности, в работах по его ликвидации участвуют 49 человек и задействовано 14 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 июля в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили четыре БПЛА украинской армии над тремя регионами. Уточнялось, что два дрона перехватили и уничтожили в Ростовской области и ещё по одному — в Курской и Белгородской областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером 12 июля сообщил, что над регионом за сутки сбили и обезвредили девять украинских дронов. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал.

Ранее в этот же день в СМИ появилась информация о попытке ВСУ атаковать крупнейшую АЭС в Курской области. Российские военные сбили украинский дрон за несколько километров от атомной станции.