Цимлянский район, Ростовская область, 13 июля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший ночью в Цимлянском районе на нефтебазе, распространился на 200 кв. м, сообщил 13 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Газимагомедова Тамила NewsTeam/ITAR-TASS

«По состоянию на 08:00 [мск] площадь пожара — 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд», — сообщил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, в четыре утра на нефтебазе вспыхнул пожар. Как сообщил Голубев, это произошло в результате атаки украинского дрона. Пожару присвоили третий ранг сложности. О погибших и раненых информации не было.

Министерство обороны России утром 13 июля сообщило, что силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона над Ростовской областью. Также по одному беспилотнику самолётного типа дежурные средства ПВО уничтожили в Курской и Белгородской областях.