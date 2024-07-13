Берлин, 13 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Планы Соединённых Штатов Америки по размещению дальнобойных ракет Tomahawk в Европейском союзе стали «жёстким ответом» России на фоне отставания западных стран в сфере ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованной 11 июля статье немецкого издания Berliner Zeitung.

Global Look Press/U. S. Navy

Военный эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил изданию, что Запад отстаёт от России в ядерном тактико-оперативном плане, на фоне чего планы США по размещению ракет Tomahawk в Европе не выглядят чем-то удивительным.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы [России]», — говорится в публикации.

Офицер австрийской армии Маркус Райснер заявил изданию, что альянс не просто так объявил о планах по размещению оружия в ЕС, и этим намерен расставить акценты в информационном пространстве, в котором Россия всё больше доминирует на фоне продолжения спецоперации на Украине.

«Это дальнейшее усиление эскалации», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых. Отмечалось, что это будут такие системы, как SM-6 и Tomahawk.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США по размещению на немецкой территории дальнобойного оружия. По ей словам, это может привести лишь к росту риска превращения ФРГ в театр военных действий с «ужасными последствиями» для жителей страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля напомнил, что в период Холодной войны США уже размещали свои ракеты в Европе, а СССР направлял своё ракетное оружие на эти цели в европейских странах. Он отметил, что Россия и Запад это уже проходили, уточнив, что у Москвы хватает потенциала для сдерживания американских ракет.

При этом, говоря о возможных возражения на тему того, что Холодная война закончилась развалом СССР, представитель Кремля подчеркнул, что Европа сегодня трещит по швам и для неё не лучшее время. Он также назвал повторение истории в разных конфигурациях неизбежным.