Москва, 13 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. У России хватит потенциала, чтобы сдерживать ракеты, которые США планируют разместить в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что Россия будет отвечать на размещение американских ракет, и обратил внимание, что сложилась парадоксальная ситуация.

«США размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки», — сказал Песков.

По его словам, парадокс состоит в том, что США продолжают зарабатывать деньги, а Европа находится в прицеле российских ракет.

«Мы уже всё это проходили, это всё уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — указал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля США объявили, что в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В частности, речь идёт о таких системах, как SM-6 и Tomahawk.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такой шаг станет серьёзной ошибкой. По словам дипломата, инициатива США грозит международной безопасности и стратегической стабильности, а также увеличивает вероятность гонки вооружений.

Песков ранее отмечал, что планы США разместить в Германии дальнобойное оружие и поддержка этой инициативы странами НАТО уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне с конфронтацией.