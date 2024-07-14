Москва, 14 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. На следующей неделе в Москве прогнозируется очень тёплая погода с дневной температурой воздуха до +25… +30 градусов, также возможны кратковременные грозы. Об этом 14 июля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Рабочая неделя в столичном регионе существенных изменений в погоде не принесёт, она по-прежнему будет очень тёплой, с температурой в дневные часы плюс 25 — плюс 30 градусов», — привело его слова «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что в некоторые дни в столице ожидаются кратковременные грозы, добавив, что в ночь на 14 июля в Москве и Подмосковье прошли кратковременные дожди, в результате которых в отдельных районах выпало до 12 миллиметров осадков.

Как передавало ИА Регнум, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова 13 июля сообщила, что в отдельных районах Москвы 14 июля прогнозируются сильные дожди с выпадением до 25 миллиметров осадков. По её словам, днём в воскресенье через столичный регион пройдёт холодный фронт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июля заявил, что в России нынешним летом ещё стоит ожидать периоды жаркой погоды. По его словам, наиболее жарко в стране бывает в конце июля и начале августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня спрогнозировал тёплый и засушливый июль в Москве. Синоптик уточнил, что, по его мнению, в это время ожидается дефицит осадков до 20–40%.