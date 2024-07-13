Москва, 13 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В отдельных районах Москвы 14 июля ожидаются сильные дожди, при которых выпадет до 25 миллиметров осадков. Об этом 13 июля сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Как отметила в Telegram-канале синоптик, в ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождём, а днём в воскресенье через Москву и Подмосковье пройдёт холодный фронт.

«В среднем на город [Москву] выпадет 6–14 миллиметров [осадков], а местами и 25», — написала она.

Позднякова добавила, что из-за динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11–13 километров, в результате чего во время грозы отдельные порывы ветра могут достигать скорости 15–20 м/с и также возможен град.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России этим летом ещё ожидаются периоды жаркой погоды. Синоптик уточнил, что самая высокая температура воздуха ожидается в последние дни июля и первые дни августа.

Вильфанд 7 июля предупредил о сильной жаре в ряде южных российских регионов. Синоптик уточнил, что в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях температура воздуха может подняться до +42 градусов, а в Краснодарском крае — +41 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня заявил, что в Москве ожидается тёплый и засушливый июль. Он уточнил, что в этот месяц прогнозируется дефицит осадков до 20–40%.