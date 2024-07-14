Киев, 14 июля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации в конце нынешнего лета может произойти «генеральное сражение». Такое мнение 14 июля высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».

Иван Шилов ИА Регнум

«Будет какое-то военное событие в августе–сентябре, которое я называю генеральным сражением», — предположил он.

По мнению эксперта, такое возможное событие должно будет определить судьбу украинского конфликта и позиции Москвы и Киева в ходе будущих мирных переговоров. При этом Стариков подчеркнул, что в этом вопросе время играет на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) признал, что ситуация для ВСУ на фронте ухудшилась. При этом он дал понять, что не хочет прямо отвечать на этот вопрос, чтобы не спровоцировать панику.

Эксперт Александр Меркурис 9 июля рассказал, что украинские войска начали самовольно отступать с передовых позиций на фронте под давлением Вооружённых сил России. Он отметил, что ВСУ приходится это делать из-за масштабных потерь и отсутствия мотивации у новобранцев.

Главком украинской армии Александр Сырский 2 июля назвал сложной ситуацию для ВСУ на красноармейском направлении в ДНР. По его словам, главной проблемой для украинских войск является комплектование частей и подразделений качественно подготовленными бойцами.