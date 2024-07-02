Киев, 2 июля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию на красноармейском направлении в ДНР сложной для украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сложной остается обстановка на покровском направлении (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.). Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, основными проблемами для ВСУ в настоящее время являются комплектование частей и подразделений качественно подготовленными военнослужащими, а также обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО, которые были бы способны противостоять российским беспилотникам.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генеральный штаб украинской армии признал, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась на красноармейском направлении.

Telegram-канал «Русское оружие» уточнял, что штурмовые отряды российской группировки войск «Центр» прорвали на этом направлении второй эшелон обороны ВСУ, известный как «линия Порошенко». В публикации уточняется, что прорыв произошёл на северном фланге укрепрайона вокруг села Сокол, где российским военным удалось вклиниться между опорными пунктами ВСУ.

Также в начале июня главнокомандующий ВСУ заявлял о «сложной ситуации» под Купянском в Харьковской области. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, идут ожесточённые бои, уточнял он.

14 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Глава государства назвал условиями для этого полный вывод украинских войск из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО.