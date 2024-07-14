Киев анонсировал обмен женщинами-военнопленными с Россией
Лубинец: Украина готовит обмен женщинами-военнопленными с Россией
Киев, 14 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Украина планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Российской Федерацией. Об этом 13 июля заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.
«Мы работаем над тем, чтобы организовать большой обмен по возвращению украинских женщин-военнопленных… Прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в плену», — приводит его слова украинский интернет-ресурс «Новое издание».
Лубинец также заявил, что в качестве посредника готовы выступить Объединённые Арабские Эмираты. По его словам, на данный момент в российском плену якобы находятся около 400 украинских женщин-военнопленных.
Как передавало ИА Регнум, в мае уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева, выставляющего всё новые надуманные условия. 19 июня Москалькова сообщила, что между Россией и Украиной состоялось уже более 40 обменов военнопленными.
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, с начала проведения Россией специальной военной операции на Украину из плена вернулись свыше 3300 украинских военнослужащих.
Как указал президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с представителями СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на тот момент в плену на Украине находились 1348 российских солдат и офицеров, а в РФ — 6465 военнослужащих ВСУ.
26 июня в Министерстве обороны России сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов. Военно-транспортный самолёт Ил-76 с освобождёнными российскими военнослужащими приземлился в Москве. Взамен российская сторона передала украинской 90 попавших в плен военнослужащих ВСУ. В ведомстве отметили, что обмену пленными в качестве посредника содействовали Объединённые Арабские Эмираты.