Киев, 14 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Украина планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Российской Федерацией. Об этом 13 июля заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен пленными

«Мы работаем над тем, чтобы организовать большой обмен по возвращению украинских женщин-военнопленных… Прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в плену», — приводит его слова украинский интернет-ресурс «Новое издание».

Лубинец также заявил, что в качестве посредника готовы выступить Объединённые Арабские Эмираты. По его словам, на данный момент в российском плену якобы находятся около 400 украинских женщин-военнопленных.

Как передавало ИА Регнум, в мае уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева, выставляющего всё новые надуманные условия. 19 июня Москалькова сообщила, что между Россией и Украиной состоялось уже более 40 обменов военнопленными.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, с начала проведения Россией специальной военной операции на Украину из плена вернулись свыше 3300 украинских военнослужащих.

Как указал президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с представителями СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на тот момент в плену на Украине находились 1348 российских солдат и офицеров, а в РФ — 6465 военнослужащих ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны России сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов. Военно-транспортный самолёт Ил-76 с освобождёнными российскими военнослужащими приземлился в Москве. Взамен российская сторона передала украинской 90 попавших в плен военнослужащих ВСУ. В ведомстве отметили, что обмену пленными в качестве посредника содействовали Объединённые Арабские Эмираты.