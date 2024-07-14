Москва, 14 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Размер пенсии зависит от времени работы при условии официального трудоустройства и размера заработной платы, заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В интервью агентству «Прайм» она подчеркнула, что снижение размера пенсионных выплат касается людей, набравших мало пенсионных баллов, не использовавших схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставлявших документы о неучтённом трудовом стаже. По словам Мирзабалаевой, в России необходимо популяризировать практику стратегий пенсионного обеспечения, чтобы развить культуру формирования страховых накоплений.

«Следует активнее менять механизмы формирования зарплат в бюджетной сфере, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — указала она.

Отмечается, что на сегодняшний день, по данным Росстата, 3,6% от общей численности пенсионеров, состоящих на учёте в системе Социального фонда, получают негосударственные пенсии.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент России Владимир Путин подписал принятый и одобренный Государственной думой закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В 2025 году из бюджета на эти нужды планируется выделить дополнительно 96,45 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах соответственно 177,03 млрд и 260 млрд рублей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал этот шаг справедливым решением.

13 июля Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%, которая будет проведена 1 октября 2024 года. Нововведение предусматривает изменение понижающего коэффициента денежного довольствия.