Волгоград, 14 июля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий Максим Глушенков в дебютном матче за санкт-петербургский «Зенит» отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В матче финала Суперкубка России по футболу сезона 2024/25 форвард отличился на 42-й и 68-й минуте. Дважды ему ассистировал бразильский полузащитник Вендел.

«Зенит» объявил о переходе Глушенкова 20 июня. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро. Контракт нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2028 года и включает опцию продления на один сезон.

В прошлом сезоне Максим Глушенков, выступая за московский «Локомотив», принял участие в 29 матчах Российской Премьер-лиги 2023/24, в которых отметился семью забитыми мячами и стал автором 14 результативных передач.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Зенит». По информации источника, сумма возможного трансфера может составить около 12 миллионов евро. 13 июля стало известно, что «Зенит» согласовал трансфер бразильского нападающего Клаудиньо во «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Переход состоится после матча за Суперкубок России. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.