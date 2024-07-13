Бразилиа, 13 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо перейдёт в команду «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Об этом 13 июля сообщил журналист Вене Касагранде в соцсети Х.

Михаил Киреев/РИА Новости Клаудиньо

По его словам, руководство петербуржцев приняло предложение бразильского клуба в размере 18 млн евро и после матча за Суперкубок России Клаудиньо перейдёт во «Фламенго».

Журналист отметил, что в «Зените» уже готовят материалы для прощания с бразильцем, добавив, что Клаудиньо подпишет контракт с бразильской командой до 2029 года.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится вечером 13 июля в Волгограде и начнётся в 20:30 мск.

Бразильский 27-летний хавбек перешёл в петербургскую команду в августе 2021 года из клуба «Брагантино». В составе «Зенита» сыграл в 104 матчах, отличившись в них 20 голами и 24 голевыми пасами. С «сине-бело-голубыми» Клаудиньо три раза стал чемпионом России, дважды победил в Суперкубке страны и один раз — в Кубке России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба колумбийского форварда Матео Кассьерры. По его словам, в составе петербуржцев пока нет замены нападающему.

В конце июня в СМИ появились сообщения о том, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Зенит». Отмечалось, что в настоящее время клубы обсуждают возможный трансфер футболиста.

Близкий к «Зениту» источник 14 июня рассказал, что петербургская команда согласовала переход нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова. Его рыночная стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет около 7,5 млн долларов.