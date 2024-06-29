Москва, 29 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». В настоящее время клубы обсуждают возможный трансфер футболиста. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Михаил Синицын/ТАСС Александр Соболев

«Вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе €12 млн», — уточнил собеседник издания.

Соболев перешёл в московский «Спартак» в январе 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.

В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, десять голов и девять результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, в мае свой последний матч в качестве игрока «Спартака» сыграл капитан клуба Георгий Джикия. Прощальным для него стала домашняя игра против «Рубина».

29 мая из команды ушёл боснийский специалист Владимир Слишкович, завершивший сезон на посту главного тренера московского «Спартака». Он помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ.

1 мая московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России.

25 мая петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. В матче последнего, 30-го тура РПЛ клуб на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

В октябре прошло года Соболева отстранили от тренировок. Такое решение принял главный тренер команды Гильермо Абаскаль, наказав футболиста не только за жёлтую карточку в матче против «Крыльев Советов», из-за которой он пропустил игру с ЦСКА, но и за неоднократное нарушение командной дисциплины.