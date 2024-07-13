Стамбул, Турция, 13 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится не скоро. Об этом 13 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле.

«Конфликт между Россией и Украиной продолжается почти два с половиной года. С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время», — сказал он.

По его словам, турецкая сторона прилагает усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО в Вашингтоне предложила вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и взять за основу для переговоров стамбульский процесс. По его словам, Турция поддерживает отношения как с российской, так и с украинской стороной.

Ранее Эрдоган в интервью Newsweek заявил, что Турция не будет участвовать в конфликте на Украине, а продолжит придерживаться позиции исключительно в пользу мира.

14 июня президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом при выполнении украинской стороной ряда условий. Основными из них он назвал полный вывод ВСУ с территорий новых российских регионов и отказ Украины от вступления в НАТО.