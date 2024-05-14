Москва, 14 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Дании и Швеции, на территории которых произошёл подрыв «Северных потоков», следует обратить внимание на заявления экс-депутата Верховной рады Андрея Деркача. Бывший депутат заявил, что операцию прикрытия теракта на «СП» и «СП-2» курировал агент ЦРУ Кристофер Смит, в настоящее время сотрудник Госдепа, сообщил 14 мая на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель Кремля отметил, что у Москвы нет и не может быть никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом по теракту на «Северных потоках».

Если изложенная Деркачём информация заслуживает внимания, то это именно то, на что следует обратить пристальное внимание Дании и Швеции, сообщил представитель Кремля.

Бывший депутат Рады Деркач дал интервью белорусскому госагентству БелТа, в котором заявил, что к настоящему моменту известны все участники группы, причастные к подрывам на «СП» и «СП-2». Их готовили в Румынии и на Украине.

Сначала тренировки проходили в Житомирской области в Соколовском карьере глубиной 110 метров. Затем диверсантов перебросили в Румынию ближе к базе НАТО. Подрыв «репетировали» на «Южных потоках», а затем для них арендовали большую яхту, на которой они отправились в Польшу.

Участникам диверсионной группы сделали паспорта Румынии. Курировал операцию Смит — на тот момент второй человек в посольстве США на Украине. Деркач подчеркнул, что Кристофер Смит — известный ЦРУ-шник, занимающий сегодня пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.

Как заявил Деркач, у Смита были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР минобороны Украины Василием Бурбой. По словам экс-депутата Рады, начальник ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — воспитанник Смита.

Теракт на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошёл 26 сентября 2022 года. Обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью разрушились. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Начавшие свои расследования Швеция и Дания в 2024 году закрыли их, заявив, что подданные этих стран не причастны к теракту.

По данным американского журналиста Сеймура Херша, который провёл независимое расследование, организовали взрыв американские спецслужбы. Он заявил, что американский президент США Джо Байден боялся, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа у России по «СП» и «СП-2».

Генпрокурор России Игорь Краснов 13 мая заявил, что Москва ждёт ответов на запросы от США, Германии, Франции и Кипра. Эти ответы покажут, кто стоит за терактом.