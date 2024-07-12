Харьков, Украина, 12 июля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом 12 июля сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — уточняется в публикации.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги в Харьковской области действует уже более двух часов. Гражданам рекомендовано оставаться в укрытиях.

Информация о возможных последствиях взрывов ни украинскими СМИ, ни официальными властями не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 11 июля на всей территории Украины трижды объявляли режим воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 11 июля на фоне воздушной тревоги, в этот же день украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры на временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Министерство обороны России неоднократно подчёркивало, что армия РФ наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.