Полтава, Украина, 13 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел ночью в пригороде Полтавы в районе военного аэродрома, сообщил 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Oliver Berg/Global Look Press

Взрыв слышали в 0:40 мск. Что именно произошло, узнать не удаётся, поскольку аэродром и прилегающая к нему территория ограждена блокпостами, отметил представитель подполья.

Он добавил, примерно в час ночи в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.

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