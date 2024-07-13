Подполье сообщило о взрыве в районе военного аэродрома в пригороде Полтавы
Полтава, Украина, 13 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел ночью в пригороде Полтавы в районе военного аэродрома, сообщил 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Oliver Berg/Global Look Press
Взрыв слышали в 0:40 мск. Что именно произошло, узнать не удаётся, поскольку аэродром и прилегающая к нему территория ограждена блокпостами, отметил представитель подполья.
Он добавил, примерно в час ночи в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.
новость дополняется