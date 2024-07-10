Москва, 10 июля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по местам во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области, в которых ВСУ прятали тяжёлую технику. Об этом 10 июля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как отметил координатор, слова которого привела Lenta.ru, удары нанесли по населённым пунктам Новоданиловка и Малая Токмачка,

«Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и горюче-смазочные материалы для техники», — сказал он.

Уточняется, что в Малой Токмачке ВСУ с помощью труда заключенных ремонтировали технику.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на временно контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля Лебедев рассказал, что армия России уничтожила секретный склад ВСУ в порту Черноморска в Одесской области. По его словам, в тот момент на военном объекте находились наёмники из Британии.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, а также склады хранения безэкипажных катеров ВСУ. Также армия России нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков в 131 районе.