Берлин, 13 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Бундесвер разработал секретный план, определяющий порядок действий военных и гражданских властей на случай переброски войск НАТО на восток. Об этом написала газета Bild.

TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС

План получил название Operationsplan Deutschland («План оперативных действий в Германии»). В нём говорится об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

Авторы указывают, что Германия является «узловым пунктом» НАТО в Европе, главной задачей которого станет обеспечение переброски военных на восток и снабжение войск. Поэтому многие улицы, дороги, портовая инфраструктура будут использоваться не для гражданских, а для военных целей.

Также одной из задач названо строительство лагерей для военнопленных.

Отдельное внимание авторы уделили вопросу гражданской обороны. В плане упоминаются транспортные маршруты, например, пересекающий страну с запада на восток автобан A2, который может стать целью потенциальных атак.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Bild представила мнение экспертов о засекреченном плане обороны Германии. В соответствии с этим документом ФРГ должна стать не прифронтовой, а транзитной страной, через которую в случае крупного вооружённого конфликта начнут перевозить технику, ракеты и войска. Согласно оценкам экспертов, самыми серьезными угрозами для Берлина при таком сценарии могут стать диверсии, кампании по дезинформации и кибератаки.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к прямому военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что ФРГ должна воспринимать такой сценарий всерьёз. Он добавил, что Германии следует вооружаться и укреплять свои вооружённые силы.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что российские власти обладают всеми военно-техническими и другими возможностями, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении страны.