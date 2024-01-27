Берлин, 27 января, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Германия, согласно новому засекреченному плану обороны ФРГ, должна стать не прифронтовой, а транзитной страной, через которую станут перевозить технику, ракеты и войска. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на мнение экспертов.

Global Look Press/Michael Matthey

Ранее агентство DPA проинформировало о том, что немецкие власти разрабатывают план обороны государства, который будет первым подобным документом после окончания Холодной войны. Его представят до апреля. В нём пропишут действия сил безопасности, организаций и промышленности.

По данным Bild, самыми серьезными угрозами для Германии в рамках военного противостояния могут стать диверсии, кампании по дезинформации и кибератаки. Последние способны включать действия против электростанций или телекоммуникационных систем.

В рамках плана предусматривается закрытие транспортных узлов для гражданского транспорта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На ключевых дорогах, железнодорожных вокзалах и в гаванях разместят военнослужащих для их охраны этих объектов от нападений.

С целью охраны критической инфраструктуры создадут до шести полков из числа добровольцев. Остальные военные подразделения, как предполагают авторы плана, уйдут на фронт.

Кроме того, у частных организаций попросят поддержать немецкую армию в вопросах материального обеспечения. Власти также заключат соглашения с фирмами для снабжения военных водой и продуктами питания.

Журналисты отмечают, что существенной проблемой для государства является нехватка бункеров и защитных убежищ. В ФРГ находится 579 таких объектов, которые могут принять в общей сложности только 477 тыс. человек. Из-за дефицита убежищ граждан призовут самостоятельно создавать укрытия, для чего планируется использовать подвалы и гаражи.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября немецкий министр обороны Борис Писториус призвал готовиться к войне к Европе Вместе с тем он назвал такой вариант развития событий гипотетическим.

23 января Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к прямому военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что ФРГ должна воспринимать такой сценарий всерьёз. Он добавил, что Германии следует вооружаться и укреплять свои вооружённые силы.