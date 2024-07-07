Москва, 7 июля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Российским инженерам удалось заполучить и изучить кумулятивную боевую часть европейской ракеты Storm Shadow/SCALP. Они определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Подробности «РИА Новости» рассказал специалист по работе с вооружением.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Важнейшая часть ракеты — цилиндрической формы диаметром 50 см и такой же длины. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.

Кумулятивный снаряд ракеты пробивает препятствие, делает отверстие за счёт кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв.

«Теперь мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели», — пояснил инженер, добавив, что изучение ракеты даст возможность принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, запускается с самолётов. Дальность поражения — от 250 до 560 км.

Разработана французами совместно с британцами. Украинская армия активно применяет Storm Shadow с 2023 года.

Такие ракеты могут скрытно подлетать к объекту удара за счёт корректировки по навигационным американским спутникам.

Как сообщало ИА Регнум, Италия может передать ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые потенциально способны наносить удары по России, написало Fatto Quotidiano.

Власти Франции разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам Курской и Белгородской областей.

Российский лидер Владимир Путин 28 мая повторил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Президент также отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.