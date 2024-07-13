Москва, 13 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Правительство России второй раз за месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба кабмина.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с учётом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Как передавало ИА Регнум, предыдущее смягчение произошло 21 июня, когда порог репатриации снизили с 80% до 60%.

Президент России Владимир Путин 11 октября 2023 года подписал указ о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали предоставлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

27 апреля 2024 года правительство продлило эти требования. Тогда в кабмине напомнили, что это касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.