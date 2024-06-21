Кабмин смягчил требования об обязательной продаже валютной выручки
Правительство России смягчило требования к продаже валютной выручки экспортёрами
Москва, 21 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки. Об этом говорится на сайте правительства.
«Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение было принято с учётом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля правительство продлило требования по обязательной продаже валютной выручки, следует из соответствующего постановления. Тогда в правительстве напомнили, что продлеваемое требование касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанные в перечне компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от реализации экспортных контрактов. Вместе с тем в новом постановлении с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортёрами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.
Указ, согласно которому вводились требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами, был подписан президентом Владимиром Путиным.
Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Правительство России 11 октября 2023 года проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали предоставлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.