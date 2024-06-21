Москва, 21 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки. Об этом говорится на сайте правительства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с учётом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля правительство продлило требования по обязательной продаже валютной выручки, следует из соответствующего постановления. Тогда в правительстве напомнили, что продлеваемое требование касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанные в перечне компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от реализации экспортных контрактов. Вместе с тем в новом постановлении с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортёрами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Указ, согласно которому вводились требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами, был подписан президентом Владимиром Путиным.

Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Правительство России 11 октября 2023 года проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали предоставлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.