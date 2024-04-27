Москва, 27 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Правительство России продлило требования по обязательной продаже валютной выручки, следует из соответствующего постановления.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в Telegram-канале российского правительства.

Вместе с тем в правительстве напомнили, что продлеваемое требование касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанные в перечне компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от реализации экспортных контрактов. Вместе с тем в новом постановлении с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортёрами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и государственных ведомств сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами доказал свою эффективность.

Указ, согласно которому вводились требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами, был подписан президентом Владимиром Путиным.

Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Правительство России 11 октября 2023 года проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали предоставлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Вместе с тем глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля заявила, что Центробанк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.

Кроме того, председатель ЦБ добавила, что такой инструмент, как обязательная продажа валютной выручки, для стабилизации курса уступает другим мерам.