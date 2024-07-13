Вашингтон, 13 июля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Истребители F-16, которые Запад пообещал передать Киеву, вряд ли уцелеют в воздушном пространстве, контролируемом Вооружёнными силами России. Об этом написал обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest (NI).

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Автор публикации считает, что указанные боевые машины слишком устарели для использования в конфликтах против вооружений великих держав. Он напомнил, что F-16 были спроектированы ещё в годы холодной войны между США и СССР и за прошедшее время технологии изменились.

По мнению Касса, F-16 останутся «на скамейке запасных», поскольку в зоне СВО их важность существенно снизится. Он также указал на крайне низкие шансы выживания тех лётчиков, которые будут управлять этими истребителями в боях с российскими войсками.

Автор статьи отметил, что средства противовоздушной обороны способны легко обнаруживать F-16 и сбивать их. Касс добавил, что передача ВСУ истребителей не станет «волшебной палочкой» для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки F-16 на Украину не изменят ход спецоперации. Он предупредил, что российские военные будут уничтожать эти самолёты, как и всю остальную технику, которую ВСУ получат от Запада.

19 июня Путин назвал грубым нарушением международных обязательств передачу F-16 и другого вооружения Киеву для ударов по российской территории. 10 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что США и их союзники уже сейчас отправляют Украине истребители F-16, эксплуатацию которых ВСУ смогут начать уже летом 2024 года.

Спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш признал, что быстрого эффекта от применения этих самолётов ожидать не стоит, поскольку пилотам потребуется время, чтобы освоиться в воздухе. Кроме того, по его словам, ВСУ не получат сразу большое количество F-16.